Lakhimpur Kheri News: गुमशुदगी के दस साल बाद अपनों के बीच पहुंचा होती लाल
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Thu, 19 Nov 2026 11:24 PM IST
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बिजुआ/भीरा। दस साल पहले लापता हुए होती लाल की घर वापसी से परिवार में खुशियां लौट आईं। बेटे के लौटने की आस लगाए माता-पिता दुनिया से विदा हो गए, लेकिन तीनों भाइयों हरीश, संजय और विजयपाल ने उसकी उम्मीद नहीं छोड़ी।
करीब 15 दिन पहले बोझवा के साईं धाम में उसकी पहचान हुई तो परिवार के लोग उसे लेने पहुंच गए। वर्षों बाद भाई को सामने देखकर उनकी आंखें भर आईं।
अंबरपुरवा निवासी छैल बिहारी का बेटा होती लाल करीब दस साल पहले अचानक लापता हो गया था। उस समय उसकी उम्र 28 वर्ष थी। परिजनों ने गांवों, रिश्तेदारियों, बाजारों और मेलों में तलाश की। भीरा पुलिस को भी सूचना दी गई, लेकिन उसका पता नहीं चला। होती लाल की शादी भी नहीं हुई थी। भाई संजय ने बताया कि परिवार को उसके लौटने की उम्मीद थी।
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करीब 15 दिन पहले बोझवा स्थित अद्भुत साईं धाम में एक व्यक्ति इधर-उधर घूमता दिखाई दिया। वह किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था। धाम पहुंचे गांव के मनोज को उसके हाव-भाव देखकर शक हुआ। बातचीत में उसने अपना नाम होती लाल और गांव अंबरपुरवा बताया। मनोज ने उसकी तस्वीर खींचकर गांव के धर्मपाल खन्ना को भेजी। तस्वीर देखते ही धर्मपाल ने उसे पहचान लिया और परिवार को सूचना दी।
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सीओ जितेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि भीरा पुलिस होती लाल को थाने लाई। आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।