Lakhimpur Kheri News: गिरफ्तारी का डर लेकर अदालत पहुंचा, पुलिस ने कहा-वांछित नहीं

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मुख्य आरोपी के बयान में नाम आने के बावजूद पुलिस ने अदालत में आख्या देकर स्पष्ट किया कि उस्मान इस मामले में वांछित नहीं है। इस आधार पर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत का विरोध किया। मंगलवार को जिला जज लोकेश राय ने उसकी अर्जी नामंजूर कर दी।उचौलिया क्षेत्र में छह अक्तूबर को नहर पटरी पर पुलिस ने कार सवार आरोपियों को घेरा था। इस दौरान मेहराज को मुठभेड़ में पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया था। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, मेहराज ने बयान में बताया था कि फरार आरोपियों में उसका बेटा जमन, साढ़ू शाह आलम और साथी झब्बन व उस्मान शामिल थे। इन लोगों ने चार और पांच अक्तूबर की रात पंचायत भवन में बंधी गाय को गांव के बाहर सगीरुल के गन्ने के खेत में ले जाकर काटा था। मांस पकाकर खाने के बाद बचा हुआ मांस उस्मान को बेचने के लिए दिया था।मेहराज के बयान के बाद पुलिस ने फरार साथियों की तलाश तेज कर दी थी। इसी बीच उचौलिया थाना क्षेत्र के छोलाबारी निवासी उस्मान ने जिला जज की अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की। मंगलवार को सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि एसओ अवधराज सिंह के अनुसार, उस्मान इस मामले में वांछित नहीं है। इसके बाद जिला जज ने उसकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।