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प्रभारी सीओ पलिया अभिमन्यु त्रिपाठी ने बताया कि बीती 17 नवंबर की रात करीब नौ बजे गुरजीत सिंह निवासी निषादनगर घोला, हरेंद्र (30) के घर पहुंचा था। वहां से उसकी पत्नी अनीता देवी के माध्यम से हरेंद्र को खेतों की तरफ बुलाया गया। आरोप है कि गांव के बाहर सूबेदार के गन्ने के खेत के पास चकमार्ग तिराहे पर पहले से बनाई गई योजना के तहत गुरजीत और अनीता ने मिलकर हरेंद्र पर बांका और लोहे की पाइप से हमला कर दिया। हमले में हरेंद्र की मौत हो गई।जांच में सामने आया कि अनीता देवी और गुरजीत सिंह के बीच करीब छह वर्षों से प्रेम संबंध था। हरेंद्र इसका विरोध करता था। इसी को लेकर दोनों ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त एक लोहे का बांका और एक लोहे की पाइप बरामद की है। इसके अलावा वारदात के समय गुरजीत द्वारा पहने गए खून से सने लोअर, शर्ट, जैकेट और जूते भी बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।