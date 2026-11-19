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हादसे में सालिगराम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर पर सवार जोगिंदर और ट्रक चालक घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन डिवाइडर तोड़कर सड़क की दूसरी ओर चले गए।नयागांव जाट निवासी सालिगराम बुधवार अपराह्न ट्रैक्टर-ट्रॉली से गन्ना लेकर अजबापुर चीनी मिल गए थे। शाम तक गन्ना नहीं उतरने पर उन्होंने ट्रैक्टर-ट्रॉली मिल परिसर में खड़ी कर दी और दूसरी खाली ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर बेटी के घर उचौलिया के लिए निकल पड़े। मोहदियापुर गांव के पास उन्होंने ट्रैक्टर रोककर उसकी पट्टियां खोलनी शुरू कीं, जो उन्हें पीछे आ रहे दूसरे ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक को देनी थीं। इसी दौरान सीतापुर की ओर से आए ट्रक से उनकी ट्रैक्टर-ट्रॉली में टक्कर लग गई। हादसे में सालिगराम और जोगिंदर घायल हो गए।सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस से घायलों को सीएचसी पसगवां पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने सालिगराम को मृत घोषित कर दिया। ट्रक चालक को पीछे चल रहे दूसरे ट्रक का चालक उपचार के लिए ले गया। हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गया। पुलिस ने करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद यातायात सुचारु कराया।सालिगराम के दो बेटे और एक बेटी हैं। एक बेटे और बेटी की शादी हो चुकी है। बुधवार को उनके नाती का जन्मदिन था। बेटी ने उन्हें समारोह में शामिल होने के लिए बुलाया था, लेकिन हादसे में उनकी मौत से परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं।सालिगराम डिवाइडर के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी कर पट्टियां खोल रहे थे। इसी दौरान सीतापुर की ओर से धान की बोरियां भरे ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में उनकी मौत हो गई और साथी घायल हो गया।-अरुण कुमार सिंह, सीओ