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शनिवार को 24 कैरेट सोने का भाव 1.27 लाख रुपये प्रति दस ग्राम रहा, जबकि 22 कैरेट सोना करीब 1.16 लाख रुपये प्रति दस ग्राम पर बिका। दूसरी ओर, कुछ महीने पहले 2.40 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुकी चांदी का भाव गिरकर 1.52 लाख रुपये रह गया है।सराफा व्यापारी हर्ष सेठ, अखिलेश अवस्थी और शिवम गुप्ता ने बताया कि सोने की कीमतों में नरमी के बावजूद ग्राहक हल्के आभूषणों को प्राथमिकता दे रहे हैं। वहीं चांदी के आभूषणों की मांग भी बढ़ने की उम्मीद है। चांदी में पायल, कमर बिछुआ और बिछिया की खरीदारी हो रही है, जबकि सोने में अंगूठी, चेन और टॉप्स जैसे हल्के आभूषण ग्राहकों को पसंद आ रहे हैं।सराफा कारोबारियों के मुताबिक, सोने-चांदी के भाव में गिरावट से बाजार में खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है। सहालग के चलते लोग शादी के लिए आभूषण खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। कीमतों में कमी आने से ग्राहकों का रुझान बढ़ सकता है। कीमतों में आई इस गिरावट से सहालग में गहने खरीदने की योजना बना रहे लोगों को राहत मिली है।