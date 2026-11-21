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शुक्रवार रात पोस्टमाॅर्टम के बाद शव गांव पहुंचा तो परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

रिपोर्ट दर्ज होने तक अंतिम संस्कार नहीं करने की बात कही। इसके बाद पुलिस ने अर्पित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली।

पुलिस क्षेत्राधिकारी शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

तिकुनिया। सिंगाही थाना क्षेत्र के शीतलापुर गांव में शुक्रवार सुबह प्रेम-संबंध में धोखा मिलने से आहत प्रियांशी (21) ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। पिता कौशल वर्मा ने गांव के ही युवक अर्पित पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पोस्टमाॅर्टम के बाद शव गांव पहुंचा तो परिजनों ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होने तक अंतिम संस्कार करने से इन्कार कर दिया। देर रात पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और प्रताड़ित करने की रिपोर्ट दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। प्रियांशी का गांव के ही अर्पित से प्रेम-संबंध था। पिता कौशल वर्मा के मुताबिक, अर्पित उसे छोड़कर दूसरी युवती को लेकर चला गया था। इससे आहत होकर प्रयंशी ने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर उसकी मौत हो गई।