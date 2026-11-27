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दोनों पक्षों में हाथापाई और धक्का-मुक्की हुई। किसी ने घटना का वीडियो बनाकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। वन कर्मियों ने पेड़ों को कब्जे में ले लिया। डिप्टी रेंजर संजय आजाद ने बताया कि आजाद अली ने सरकारी जमीन पर लगे पेड़ कटवाए थे। सूचना मिलने पर टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान वन कर्मियों से अभद्रता की गई। इसकी जानकारी उच्चाधिकारियों को दे दी गई है। उन्होंने 20 हजार रुपये लेने के आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि कोई पैसा नहीं लिया गया। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।वहीं, आजाद अली ने डीएम और डीएफओ को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उनके घर के पास काफी पुराने यूकेलिप्टस के पेड़ लगे थे, जो सूख गए थे। इनके कभी भी घर पर गिरने का खतरा था। इस संबंध में वह वन विभाग के एक डिप्टी रेंजर से मिले थे।आरोप है कि डिप्टी रेंजर ने उनसे 20 हजार रुपये लेकर पेड़ काटने को कहा था। बृहस्पतिवार को उन्होंने पेड़ काटकर लकड़ी घर के पास रख दी और खेत चले गए। इसी दौरान डिप्टी रेंजर, फॉरेस्टर और करीब एक दर्जन वन कर्मी घर पहुंच गए। आरोप है कि उन्होंने घर में घुसकर महिलाओं से अभद्रता और गाली-गलौज की। साथ ही झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी।रेंजर अरुण मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि वन कर्मियों के साथ हाथापाई की गई है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जा रही है। सीओ धौरहरा अभिषेक यादव ने बताया कि मारपीट की सूचना पर पुलिस मौके पर गई थी। मामले से संबंधित एक प्रार्थना पत्र भी मिला है। वन विभाग ही इस मामले में कार्रवाई करेगा। सहयोग मांगने पर पुलिस बल भेजा जाएगा।