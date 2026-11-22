Lakhimpur Kheri News: शादी वाले घरों की रौनक बढ़ा रहे रंग-बिरंगे फूल
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sun, 22 Nov 2026 11:09 PM IST
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लखीमपुर खीरी। सहालग शुरू होते ही शहर में फूलों की मांग बढ़ गई है। 20 नवंबर से शादियों का सिलसिला शुरू होने के साथ ही घरों, गेस्ट हाउस और दूल्हा-दुल्हन की कारों को फूलों से सजाया जा रहा है। इससे फ्लावर डेकोरेशन के कारोबार में तेजी आई है।
दुकानदार सोनू गुप्ता और राजेश सैनी ने बताया कि बाजार में गेंदा और गुलाब की मांग अधिक है। गेंदा 120 रुपये और गुलाब 400 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। वहीं, दुकानदार अनुज और विशाल मिश्रा के अनुसार, शादी के रिसेप्शन में दूल्हा-दुल्हन को शुभकामनाएं देने के लिए लोग बुके भी खरीद रहे हैं। अलग-अलग रंगों और आकर्षक डिजाइन वाले बुके ग्राहकों को पसंद आ रहे हैं।
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बाजार में फूलों के भाव
गुलाब के फूल : 400 रुपये किलो
गेंदा के फूल : 120 रुपये किलो
बुके : 200 से 500 रुपये तक
गेंदा की माला : 20 रुपये मीटर
गुलाब की पंखुड़ी : 20 रुपये
कार सजावट : 1000 से 5000 रुपये
नोट : दाम दुकानदारों के अनुसार हैं।
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दुकानदार सोनू गुप्ता और राजेश सैनी ने बताया कि बाजार में गेंदा और गुलाब की मांग अधिक है। गेंदा 120 रुपये और गुलाब 400 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। वहीं, दुकानदार अनुज और विशाल मिश्रा के अनुसार, शादी के रिसेप्शन में दूल्हा-दुल्हन को शुभकामनाएं देने के लिए लोग बुके भी खरीद रहे हैं। अलग-अलग रंगों और आकर्षक डिजाइन वाले बुके ग्राहकों को पसंद आ रहे हैं।
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बाजार में फूलों के भाव
गुलाब के फूल : 400 रुपये किलो
गेंदा के फूल : 120 रुपये किलो
बुके : 200 से 500 रुपये तक
गेंदा की माला : 20 रुपये मीटर
गुलाब की पंखुड़ी : 20 रुपये
कार सजावट : 1000 से 5000 रुपये
नोट : दाम दुकानदारों के अनुसार हैं।