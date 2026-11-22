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दुकानदार सोनू गुप्ता और राजेश सैनी ने बताया कि बाजार में गेंदा और गुलाब की मांग अधिक है। गेंदा 120 रुपये और गुलाब 400 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। वहीं, दुकानदार अनुज और विशाल मिश्रा के अनुसार, शादी के रिसेप्शन में दूल्हा-दुल्हन को शुभकामनाएं देने के लिए लोग बुके भी खरीद रहे हैं। अलग-अलग रंगों और आकर्षक डिजाइन वाले बुके ग्राहकों को पसंद आ रहे हैं।बाजार में फूलों के भावगुलाब के फूल : 400 रुपये किलोगेंदा के फूल : 120 रुपये किलोबुके : 200 से 500 रुपये तकगेंदा की माला : 20 रुपये मीटरगुलाब की पंखुड़ी : 20 रुपयेकार सजावट : 1000 से 5000 रुपयेनोट : दाम दुकानदारों के अनुसार हैं।