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हादसे में पप्पू और श्याम किशोर की फल की दुकानों को नुकसान हुआ। पप्पू के छोटे भाई शिबू सक्सेना और अंकित चोटिल हो गए। वाहन कपिल टेंट हाउस का बताया जा रहा है। चालक के मुताबिक, वह सीतापुर से वाहन की मरम्मत कराकर मैगलगंज लौट रहा था। मुख्य चौराहे पर ओवरटेक करने के दौरान अचानक ब्रेक फेल हो गए, जिससे वाहन बेकाबू होकर दुकानों और ठेले से टकरा गया।घटना के बाद वाहन को मैगलगंज कोतवाली ले जाया गया। दोनों पक्षों के बीच नुकसान की भरपाई को लेकर बातचीत होती रही।सीओ मितौली यादवेंद्र यादव ने बताया कि वाहन को मैगलगंज कोतवाली लाया गया है। मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।