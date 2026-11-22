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जिला कृषि अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि पहले से बुकिंग कराने वाले किसान संबंधित राजकीय कृषि बीज भंडार से तीन दिन में बीज का उठान कर लें। तय समय में उठान न करने पर बुकिंग निरस्त कर दी जाएगी। उन्होंने किसानों से समय पर बुकिंग और बीज उठान कर रबी फसलों की बोआई करने की अपील की।जिला कृषि अधिकारी ने किसानों को गेहूं के साथ सरसों की सहफसली खेती अपनाने की सलाह दी। इसके लिए एक एकड़ में करीब 40 किलो गेहूं और 1.5 किलोग्राम सरसों के बीज का निर्धारित अनुपात में प्रयोग किया जा सकता है। इससे अतिरिक्त उत्पादन और आय बढ़ेगी। संवाद