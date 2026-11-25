लखीमपुर खीरी के बांकेगंज पुलिस चौकी क्षेत्र के एक गांव में बुधवार दोपहर एक मकान के बंद कमरे में 17 वर्षीय किशोरी और 20 वर्षीय युवक के शव छत के कुंडे से लटके मिले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। प्रथम दृष्टया पुलिस घटना के पीछे प्रेम प्रसंग की आशंका जता रही है।

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जानकारी के मुताबिक गांव निवासी महिला शिक्षामित्र की इकलौती पुत्री बीए की छात्रा थी। बुधवार सुबह शिक्षामित्र अपने स्कूल और छात्रा कॉलेज के लिए निकली थी। दोपहर करीब दो बजे मां स्कूल से जब घर वापस आई तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। महिला ने दरवाजे के किनारे खिड़की में लगी जाली को तोड़कर कुंडी खोली तो उसके होश उड़ गए।कमरे के अंदर छत के कुंडे से पुत्री और स्टेशनपुरवा निवासी राकेश कुमार का शव लटका मिला। चीख-पुकार मचने पर आसपास के लोग जुट गए। लोगों ने किशोरी और युवक को नीचे उतारा, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन के बाद शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया।सीओ गोला जितेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है। लड़की की मां और युवक के पिता की फौरी सूचना दर्ज कर दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद मृत्यु के सही कारणों का पता चलेगा।