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लखीमपुर खीरी। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज (जीजीआईसी) में पुरातन छात्र सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य पूर्व छात्राओं को विद्यालय से जोड़ना, उनके अनुभव साझा करना और वर्तमान छात्राओं का मार्गदर्शन करना रहा। इस दौरान छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दीं।प्रधानाचार्य डॉ. शालिनी दुबे ने कहा कि पुरातन छात्राएं किसी भी शिक्षण संस्थान की वास्तविक पूंजी और गौरव होती हैं। उनकी उपलब्धियां वर्तमान छात्राओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं। पूर्व छात्राओं के अनुभव और सुझाव विद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता और विकास को नई दिशा देने में सहायक होंगे।जिला विद्यालय निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा ने कहा कि ऐसे आयोजनों से वर्तमान छात्राओं का मनोबल बढ़ता है और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है।सम्मेलन में 1986 बैच की डिप्टी एसपी आभा शर्मा ने छात्राओं को आत्मनिर्भर बनने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आगरा मेडिकल कॉलेज में स्त्री रोग विभागाध्यक्ष डॉ. रेखा रानी ने भी मार्गदर्शन किया। 1968 बैच की आशा रानी सिंह ने अनुशासन का महत्व समझाया।इस दौरान अपर्णा सिंह, डॉ. शशि तिवारी, डॉ. पायल राय, मंजू अग्निहोत्री, रूबी गुप्ता, आरती त्रेहन, शालिनी गुप्ता, डॉ. अनुपमा मिश्रा, पूनम तोमर, पुनीता भटनागर और डॉ. मीनाक्षी तिवारी सहित कई पूर्व छात्राएं मौजूद रहीं। पुनीता भटनागर ने अपनी पुस्तक विद्यालय को भेंट की। अंत में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाली पूर्व छात्राओं को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया।संसाधनों से नहीं, संकल्प और मेहनत से मिलती है सफलता-पुरातन छात्राओं ने वर्तमान पीढ़ी को दिया आगे बढ़ने का मंत्रलखीमपुर खीरी। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की पुरातन छात्राओं ने अपने अनुभव साझा कर वर्तमान पीढ़ी को सफलता की राह दिखाई। उन्होंने बताया कि कामयाबी के लिए बड़े संसाधनों से ज्यादा जरूरी लक्ष्य के प्रति समर्पण, मेहनत और आत्मविश्वास है। छात्राओं को अपनी रुचि और क्षमता पहचानकर लक्ष्य तय करने तथा उसे पाने के लिए निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा दी।अनुशासन और आत्मविश्वास से मिली आगे बढ़ने की राहमेरठ में डिप्टी एसपी आभा शर्मा ने बताया कि वर्ष 1986 में विद्यालय से शिक्षा पूरी की। स्कूल में मिली शिक्षा और संस्कारों ने उनके जीवन की मजबूत नींव रखी। अनुशासन, आत्मविश्वास और लगातार प्रयास करने की सीख ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। उन्होंने छात्राओं से चुनौतियों से घबराने के बजाय उनका सामना करने और लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की बात कही।आत्मविश्वास के साथ देखें कॅरिअर के सपनेएस एन मेडिकल कॉलेज, आगरा की डॉ. रेखा रानी ने वर्ष 1989 में इंटरमीडिएट पूरा किया। उन्होंने विद्यालय से जुड़ी यादें साझा करते हुए कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है। छात्राएं डॉक्टर, अधिकारी या किसी अन्य क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देखें और उसे पूरा करने के लिए पूरे मन से मेहनत करें।शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व और भविष्य संवारनाराजकीय बालिका इंटर कॉलेज, निघासन की सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य आशा रानी सिंह ने वर्ष 1970 में विद्यालय से शिक्षा पूरी की थी। उन्होंने कहा कि शिक्षा ने उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की दिशा दी। शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना नहीं, बल्कि व्यक्तित्व का विकास करना और भविष्य को संवारना भी है। उन्होंने छात्राओं को शिक्षा का महत्व समझते हुए निरंतर सीखने के लिए प्रेरित किया।रुचि पहचानकर कौशल विकसित करें छात्राएंआईईटी लखनऊ के कंप्यूटर साइंस विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर दीपाली अवस्थी ने वर्ष 1991 में विद्यालय से शिक्षा पूरी की थी। उन्होंने कहा कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ने के कई अवसर हैं। छात्राएं अपनी रुचि पहचानें और उससे जुड़े कौशल विकसित करें। सही दिशा में मेहनत और लगन से वे अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं।