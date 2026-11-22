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ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग के रेंजर रमाकांत सक्सेना को दी। उनके निर्देश पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता भी घटनास्थल पर पहुंचे। वन विभाग की मौजूदगी में बंदर का हिंदू रीति-रिवाज से अंतिम संस्कार कराया गया।इस दौरान वन विभाग के वनरक्षक शरद मिश्रा सहित टीम मौजूद रही। राष्ट्रीय बजरंग दल के मंडल संयुक्त मंत्री हैप्पी गुप्ता, मंत्री सुमित, अजीत गुप्ता, निहाल गुप्ता, हरित त्रिवेदी, विक्रम सक्सेना, ऋषभ गुप्ता, युवराज गुप्ता, रोहित त्रिवेदी सहित कई ग्रामीण भी मौजूद रहे।रेंजर रमाकांत सक्सेना ने बताया कि भानपुर में बंदर की मौत की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया था। टीम की मौजूदगी में बंदर का अंतिम संस्कार कराया गया।