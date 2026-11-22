Lakhimpur Kheri News: बंदर की मौत के बाद चौराहे पर जुटा बंदरों का झुंड
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sun, 22 Nov 2026 11:29 PM IST
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भीरा। भानपुर चौराहे पर रविवार दोपहर करीब तीन बजे अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बंदर की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद बड़ी संख्या में बंदर वहां जुट गए और राहगीरों को दौड़ाने लगे। इससे चौराहे पर अफरातफरी मच गई। कुछ देर बाद बंदरों के शांत होने पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।
ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग के रेंजर रमाकांत सक्सेना को दी। उनके निर्देश पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता भी घटनास्थल पर पहुंचे। वन विभाग की मौजूदगी में बंदर का हिंदू रीति-रिवाज से अंतिम संस्कार कराया गया।
इस दौरान वन विभाग के वनरक्षक शरद मिश्रा सहित टीम मौजूद रही। राष्ट्रीय बजरंग दल के मंडल संयुक्त मंत्री हैप्पी गुप्ता, मंत्री सुमित, अजीत गुप्ता, निहाल गुप्ता, हरित त्रिवेदी, विक्रम सक्सेना, ऋषभ गुप्ता, युवराज गुप्ता, रोहित त्रिवेदी सहित कई ग्रामीण भी मौजूद रहे।
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रेंजर रमाकांत सक्सेना ने बताया कि भानपुर में बंदर की मौत की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया था। टीम की मौजूदगी में बंदर का अंतिम संस्कार कराया गया।
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ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग के रेंजर रमाकांत सक्सेना को दी। उनके निर्देश पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता भी घटनास्थल पर पहुंचे। वन विभाग की मौजूदगी में बंदर का हिंदू रीति-रिवाज से अंतिम संस्कार कराया गया।
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इस दौरान वन विभाग के वनरक्षक शरद मिश्रा सहित टीम मौजूद रही। राष्ट्रीय बजरंग दल के मंडल संयुक्त मंत्री हैप्पी गुप्ता, मंत्री सुमित, अजीत गुप्ता, निहाल गुप्ता, हरित त्रिवेदी, विक्रम सक्सेना, ऋषभ गुप्ता, युवराज गुप्ता, रोहित त्रिवेदी सहित कई ग्रामीण भी मौजूद रहे।
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रेंजर रमाकांत सक्सेना ने बताया कि भानपुर में बंदर की मौत की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया था। टीम की मौजूदगी में बंदर का अंतिम संस्कार कराया गया।