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तिकुनिया थाना क्षेत्र के सुथना बरसोला निवासी शराफत ने अपने छोटे भाई राजा पर हमला करने का आरोप लगाया है। शराफत के मुताबिक, 18 नवंबर की सुबह शिवा पैलेस में पूर्व प्रधान अजय अग्रवाल के सामने जमीन बंटवारे को लेकर पंचायत हो रही थी। इसी दौरान राजा ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और ईंट से सिर पर वार कर दिया। इससे उन्हें गंभीर चोट आई।पढ़ुआ थाना क्षेत्र के लालापुर मजरा सुजानपुर निवासी राम सिंह ने सुनील, श्याम मनोहर, उत्तम यादव और नीरज पर 15 नवंबर की रात करीब दो बजे उनके मकान की पुरानी दीवार गिराने का आरोप लगाया है। विरोध करने पर गाली-गलौज और लाठी-डंडों से हमला करने की धमकी दी गई।नैनापुर निवासी राम सहेली मौर्य ने रामादल मौर्य और कुमकुम पर घरेलू विवाद और जमीन में हिस्से को लेकर गाली-गलौज व लाठी-डंडों से मारपीट करने का आरोप लगाया है।जोधापुरवा निवासी बृजेश कुमार ने बताया कि नौ नवंबर की शाम नैनापुर से लौटते समय उनके पिता समोहन को बाइक सवार ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। बृजेश ने बाइक नंबर के आधार पर अज्ञात चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।ढखेरवा चौराहा निवासी संजू किन्नर के मुताबिक, 15 नवंबर को वह रीता और चांदनी किन्नर के साथ मुड़ियापुरवा में एक परिवार में बेटे के जन्म पर बधाई और नेग मांगने गए थे। आरोप है कि इस दौरान तीरथ गौतम, जमुना प्रसाद, नीरज कुमार और शिवकुमार ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इसमें तीनों को चोटें आईं।सीओ शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि पांचों मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।