Lakhimpur Kheri News: सुबह कोहरे की चादर, दिनभर धुंध का पहरा

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करीब नौ बजे सूरज निकला, लेकिन हल्की धूप के बावजूद दिनभर आसमान में धुंध छाई रही। इससे मौसम में ठंडक बनी रही। सुबह कामकाज के लिए निकले लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा।शनिवार को अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने रविवार सुबह कोहरा या धुंध रहने की संभावना जताई है। वहीं, सोमवार और मंगलवार को जिले में घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान सुबह दृश्यता प्रभावित होने की आशंका है।