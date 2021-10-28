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यह निर्माण कार्य मोहल्ला शमशेर नगर में अब्दुल अहमद के मकान से डॉ. राकेश माथुर के मकान तक और शेखर कुमार के मकान से विद्यासागर मिश्रा के मकान तक कराया जाएगा। इन दोनों हिस्सों में सड़क और नाली का निर्माण होना है। सड़क निर्माण के साथ नाली भी बनाई जाएगी, जिससे बारिश के दौरान पानी निकासी की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। विज्ञापन



नगर पालिका की जेई समरा सईद ने बताया कि 217 मीटर लंबी सीसी सड़क का निर्माण 16 लाख 48 हजार रुपये की लागत से कराया जा रहा है। पुरानी सड़क जर्जर होने के कारण स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही थी। नई सीसी सड़क बनने से मोहल्ले में आवागमन सुगम होगा और जलनिकासी व्यवस्था भी बेहतर होने की उम्मीद है। यह निर्माण कार्य मोहल्ला शमशेर नगर में अब्दुल अहमद के मकान से डॉ. राकेश माथुर के मकान तक और शेखर कुमार के मकान से विद्यासागर मिश्रा के मकान तक कराया जाएगा। इन दोनों हिस्सों में सड़क और नाली का निर्माण होना है। सड़क निर्माण के साथ नाली भी बनाई जाएगी, जिससे बारिश के दौरान पानी निकासी की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है।नगर पालिका की जेई समरा सईद ने बताया कि 217 मीटर लंबी सीसी सड़क का निर्माण 16 लाख 48 हजार रुपये की लागत से कराया जा रहा है। पुरानी सड़क जर्जर होने के कारण स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही थी। नई सीसी सड़क बनने से मोहल्ले में आवागमन सुगम होगा और जलनिकासी व्यवस्था भी बेहतर होने की उम्मीद है।

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लखीमपुर खीरी। शहर के मोहल्ला शमशेर नगर में खराब सड़क से परेशान लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। नगर पालिका की ओर से यहां सीसी सड़क और नाली निर्माण का काम शुरू करा दिया गया है। निर्माण कार्य के लिए पुरानी सड़क को उखाड़ दिया गया है और नए सिरे से सड़क बनाने की तैयारियां पूरी कर काम शुरू कर दिया गया है।