विज्ञापन

सीतापुर जिले के खैराबाद थाना क्षेत्र के तुर्क पट्टी निवासी परवेज अहमद (19) पुत्र शकील अहमद शनिवार दोपहर करीब तीन बजे पानीपत से रोडवेज बस में घर के लिए रवाना हुआ था। रविवार सुबह करीब 4:30 बजे बस मैगलगंज कस्बे के बाहर स्थित बाबा ढाबे पर रुकी। इस दौरान परवेज शौच के लिए ढाबे के पीछे खेत में चला गया। कुछ देर बाद वह अचानक गिर पड़ा। उसे गिरा देखकर ढाबा कर्मचारियों ने डायल 112 पर सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस उसे सीएचसी महोली ले गई, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।प्रारंभिक तौर पर ब्रेन हेमरेज की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, मौत का वास्तविक कारण पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा।सीओ मितौली यादवेंद्र यादव ने बताया कि मृतक के परिजनों ने किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया है।