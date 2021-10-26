विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें एंबुलेंस से सीएचसी रामकोला पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। उपेंद्र के पिता रमाशंकर का कई वर्ष पहले निधन हो चुका है।उनका छोटा भाई रोजगार के सिलसिले में गांव से बाहर रहता है। परिवार में वृद्ध मां, पत्नी, तीन से 13 वर्ष की उम्र की तीन बेटियां और एक बेटा हैं। उपेंद्र की पहचान कराने के लिए पुलिस ने भुईसोहरा के ग्राम प्रधान रामज्ञान गुप्त से संपर्क किया। इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों को घटना की जानकारी हुई।ग्रामीणों के अनुसार, उपेंद्र अक्सर शराब का सेवन करते थे। पिछले दो-तीन दिनों से वह नियमित रूप से घर भी नहीं लौट रहे थे। हालांकि, वह किन परिस्थितियों में सड़क किनारे अचेत मिले, इसका पता नहीं चल सका है। थानाध्यक्ष स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि राहगीर की सूचना पर पुलिस पहुंची तो उपेंद्र लावारिस हाल में मिले थे। उपचार कराने के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। अभी किसी ने तहरीर नहीं दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।