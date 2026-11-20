Kushinagar News: 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवा मतदाता सूची में जुड़वाएं नाम
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 01:55 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 01:55 AM IST
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पडरौना। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बुधवार को उदित नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभागार में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें छात्र-छात्राओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, संशोधन कराने और नाम हटवाने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। साथ ही युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक किया गया।
सदर एसडीएम विवेक कुमार मिश्रा ने कहा कि मतदान लोकतंत्र की मजबूती का आधार है। अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी से लोकतंत्र मजबूत होता है। इसके लिए जरूरी है कि 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो।
उन्होंने बताया कि फॉर्म-6 नए मतदाताओं का नाम सूची में शामिल कराने के लिए है। 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा इसके माध्यम से अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। फॉर्म-7 का इस्तेमाल मतदाता सूची से नाम हटवाने और फॉर्म-8 का इस्तेमाल नाम, पता सहित अन्य विवरणों में संशोधन कराने के लिए किया जाता है।
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महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर ममता त्रिपाठी ने भी छात्र-छात्राओं को फॉर्म भरने की प्रक्रिया समझाई। उन्होंने युवाओं से अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए जागरूक करने की अपील की।
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सदर एसडीएम विवेक कुमार मिश्रा ने कहा कि मतदान लोकतंत्र की मजबूती का आधार है। अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी से लोकतंत्र मजबूत होता है। इसके लिए जरूरी है कि 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो।
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उन्होंने बताया कि फॉर्म-6 नए मतदाताओं का नाम सूची में शामिल कराने के लिए है। 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा इसके माध्यम से अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। फॉर्म-7 का इस्तेमाल मतदाता सूची से नाम हटवाने और फॉर्म-8 का इस्तेमाल नाम, पता सहित अन्य विवरणों में संशोधन कराने के लिए किया जाता है।
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महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर ममता त्रिपाठी ने भी छात्र-छात्राओं को फॉर्म भरने की प्रक्रिया समझाई। उन्होंने युवाओं से अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए जागरूक करने की अपील की।