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हादसे के बाद ट्रक लेकर भागा चालक,इकलौते बेटे की मौत से मची चीख पुकारसुकरौली। कस्बे के बुद्धनगर वार्ड में उपासपुर के सामने शनिवार को फोरलेन पर ट्रक की चपेट में आने से पांच वर्षीय मासूम की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर भाग गया। इकलौते बेटे की मौत से परिवार में चीख-पुकार मच गई।हाटा कोतवाली क्षेत्र के बुद्धनगर वार्ड निवासी दुर्गेश सिंह का मकान हाईवे के किनारे है। शनिवार दोपहर करीब दो बजे उनका पांच वर्षीय बेटा नितेश अपनी मां के साथ घर के दरवाजे पर मौजूद था। इसी दौरान मासूम मां का हाथ छुड़ाकर अचानक सड़क पर पहुंच गया। तभी गोरखपुर की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी।हादसे में गंभीर रूप से घायल नितेश को आसपास के लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी जुटाई।परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया।थानाध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटाई है। परिजन पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार नहीं हुए। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।