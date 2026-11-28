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डीएम ने कहा कि मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटिरहित बनाने के साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र नागरिक पंजीकरण से वंचित न रहे। उन्होंने विद्यालयों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को अपने संस्थानों में मतदाता साक्षरता क्लब गठित करने और नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। नोडल अधिकारी पात्र युवाओं के पंजीकरण की नियमित निगरानी करेंगे।डीएम ने सभी एसडीएम को अपने तहसील क्षेत्र के विद्यालयों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों के साथ बैठक कर अभियान की प्रगति की समीक्षा करने को कहा। उन्होंने 28 और 29 नवंबर को आयोजित विशेष अभियान दिवसों पर अधिक से अधिक नए मतदाताओं का पंजीकरण कराने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि शासन की योजना के तहत टैबलेट पाने वाले विद्यार्थियों के साथ ही पॉलीटेक्निक और आईटीआई में पढ़ने वाले सभी छात्र-छात्राओं को निर्वाचन आयोग का ईसीआईनेट एप डाउनलोड कराया जाए। इसके माध्यम से उन्हें ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया समझाकर स्वयं आवेदन करने के लिए प्रेरित किया जाए।चीनी मिलों में कार्यरत कर्मचारियों, गन्ना किसानों और उनके परिवारों के पात्र सदस्यों को भी मतदाता सूची से जोड़ने की पहल की जाएगी। इसके लिए चीनी मिलों में विशेष हेल्प डेस्क स्थापित करने और जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश महाप्रबंधकों को दिए गए। वहीं, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को जागरूक कर उनका पंजीकरण बढ़ाने की जिम्मेदारी उपायुक्त राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को सौंपी गई।बैठक में सीडीओ वंदिता श्रीवास्तव, एडीएम पवन कुमार, परियोजना निदेशक पीयूष कुमार सिंह, उपायुक्त मनरेगा राकेश कुमार और जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।