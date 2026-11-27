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- नगर के वार्ड नंबर 11 नेहरू नगर का मामलाखड्डा। नगर के वार्ड नंबर 11 नेहरू नगर में बृहस्पतिवार को 22 वर्षीय नवविवाहिता का शव कमरे में फंदे से लटका मिला। चार माह पहले ही उसकी शादी हुई थी। सूचना पर पहुंचे मायके पक्ष ने ससुरालियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल की जांच की और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।बिहार के धनहा थाना क्षेत्र निवासी भरत सिंह ने बताया कि उन्होंने अपनी 22 वर्षीय बेटी काजल की शादी बीते 11 जुलाई को खड्डा निवासी राहुल चौधरी से की थी। उनका आरोप है कि शादी के बाद से ही बेटी को ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा था। करीब 10 दिन पहले भी उसके साथ मारपीट किए जाने की सूचना मिली थी। एक दिसंबर को वह बेटी को मायके लाने वाले थे लेकिन इससे पहले ही उसकी मौत की सूचना मिल गई।वहीं, पति राहुल ने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह वह चाय पीने के लिए घर से बाहर गया था। वापस लौटने पर पत्नी को कमरे में फंदे से लटका पाया। उसने किसी तरह के विवाद से इन्कार किया।थानाध्यक्ष महेश कुमार चौबे ने बताया कि विवाहिता का शव फंदे से लटका मिला है। उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी मायके पक्ष की ओर से तहरीर नहीं मिली है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।