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अंडरपास में पानी भरने पर स्थानीय लोग रेलवे कर्मचारियों को फोन कर सूचना देते हैं। इसके बाद कर्मचारी पंप की मदद से पानी निकालते हैं, लेकिन यह व्यवस्था स्थायी समाधान साबित नहीं हो रही है। कुछ ही घंटे बाद फिर पानी जमा होने लगता है। कई बार घुटने तक पानी भर जाने से दोपहिया और छोटे चारपहिया वाहनों का निकलना मुश्किल हो जाता है। बरसात में स्थिति और गंभीर हो जाती है। बारिश का पानी जमा होने से रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। लोगों को दूसरे रास्तों से लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। विज्ञापन

पडरौना-सिधुआ मार्ग स्थित रेलवे ढाला संख्या 52 और 57 पर बने अंडरपास की स्थिति भी चिंताजनक है। लगातार जलभराव के कारण यहां आवागमन बंद करना पड़ा है। लोगों का कहना है कि पानी की गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता। रात के समय अंधेरे में कोई वाहन या राहगीर अनजाने में पानी में उतर जाए तो दुर्घटना हो सकती है। पानी में सड़क की स्थिति का पता नहीं चलने से दोपहिया वाहन चालकों के फिसलकर गिरने का खतरा बना रहता है। सिधुआ बाजार और आसपास के गांवों के लोगों को इन अंडरपास से आवागमन में सबसे अधिक परेशानी हो रही है। रेलवे लाइन के दूसरी तरफ बसे गांवों के लोग सब्जी और अन्य दैनिक जरूरतों की खरीदारी के लिए सिधुआ बाजार आते हैं। अंडरपास में पानी भरने पर कुछ लोगों को मजबूरी में रेलवे लाइन पार करनी पड़ती है। वहीं, रेलवे लाइन के दूसरी तरफ खेती करने वाले किसानों को कृषि यंत्र खेत तक पहुंचाने में दिक्कत होती है। उन्हें दो से तीन किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अंडरपास में पानी भरने पर स्थानीय लोग रेलवे कर्मचारियों को फोन कर सूचना देते हैं। इसके बाद कर्मचारी पंप की मदद से पानी निकालते हैं, लेकिन यह व्यवस्था स्थायी समाधान साबित नहीं हो रही है। कुछ ही घंटे बाद फिर पानी जमा होने लगता है। कई बार घुटने तक पानी भर जाने से दोपहिया और छोटे चारपहिया वाहनों का निकलना मुश्किल हो जाता है। बरसात में स्थिति और गंभीर हो जाती है। बारिश का पानी जमा होने से रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। लोगों को दूसरे रास्तों से लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।पडरौना-सिधुआ मार्ग स्थित रेलवे ढाला संख्या 52 और 57 पर बने अंडरपास की स्थिति भी चिंताजनक है। लगातार जलभराव के कारण यहां आवागमन बंद करना पड़ा है। लोगों का कहना है कि पानी की गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता। रात के समय अंधेरे में कोई वाहन या राहगीर अनजाने में पानी में उतर जाए तो दुर्घटना हो सकती है। पानी में सड़क की स्थिति का पता नहीं चलने से दोपहिया वाहन चालकों के फिसलकर गिरने का खतरा बना रहता है। सिधुआ बाजार और आसपास के गांवों के लोगों को इन अंडरपास से आवागमन में सबसे अधिक परेशानी हो रही है। रेलवे लाइन के दूसरी तरफ बसे गांवों के लोग सब्जी और अन्य दैनिक जरूरतों की खरीदारी के लिए सिधुआ बाजार आते हैं। अंडरपास में पानी भरने पर कुछ लोगों को मजबूरी में रेलवे लाइन पार करनी पड़ती है। वहीं, रेलवे लाइन के दूसरी तरफ खेती करने वाले किसानों को कृषि यंत्र खेत तक पहुंचाने में दिक्कत होती है। उन्हें दो से तीन किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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पडरौना। रेलवे फाटक बंद कर ट्रेनों का निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर बनाए गए चार रेलवे अंडरपास मुसीबत बन गए हैं। 2021-22 में निर्मित इन अंडरपास में पानी भर जा रहा है। स्थिति यह है दो अंडरपास से आवागमन बंद करना पड़ा है और दो से गुजरना जोखिम भरा है। वहीं पडरौना-सिधुआ मार्ग स्थित रेलवे ढाला संख्या 52 और 57 पर बना अंडरपास बंद पड़ा है। पडरौना क्षेत्र के सिधुआ-मिश्रौली मार्ग स्थित रेलवे ढाला संख्या 62 और सिधुआ-हरका मार्ग स्थित ढाला संख्या 63 पर बने अंडरपास की स्थिति सबसे खराब है। स्थानीय लोगों के अनुसार, निर्माण के बाद से ही इनमें पानी भरने की समस्या बनी हुई है। अंडरपास के अंदर जमीन से पानी का रिसाव होता है। कई जगह पानी के बुलबुले उठते दिखाई देते हैं। लोगों का कहना है कि पानी का दबाव इतना अधिक है कि अंडरपास से पानी निकालने के कुछ घंटे बाद ही दोबारा जलभराव हो जाता है।