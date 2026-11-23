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निर्माणाधीन हाईवे पर वनवे के दौरान आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यातायात सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। वनवे शुरू होने से पहले पर्याप्त दूरी पर रिफ्लेक्टर, संकेतक और चेतावनी बोर्ड लगाए जाने चाहिए, ताकि वाहन चालकों को रास्ते में हुए बदलाव की जानकारी पहले ही मिल सके। इसके अलावा यातायात नियंत्रित करने के लिए कर्मचारियों की तैनाती भी जरूरी है, लेकिन कई स्थानों पर इन व्यवस्थाओं का अभाव है। विज्ञापन

हाईवे पर अव्यवस्थियां वनवे तक ही सीमित नहीं हैं। कई स्थानों पर सफाई का अभाव है तो सर्विस लेन पर बने गड्ढे वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बने हैं। सड़क किनारे लगे पेड़-पौधों की नियमित छंटाई नहीं होने और कटाई के बाद डालियां सड़क किनारे छोड़ दिए जाने से भी आवागमन प्रभावित हो रहा है। निर्माणाधीन हाईवे पर वनवे के दौरान आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यातायात सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। वनवे शुरू होने से पहले पर्याप्त दूरी पर रिफ्लेक्टर, संकेतक और चेतावनी बोर्ड लगाए जाने चाहिए, ताकि वाहन चालकों को रास्ते में हुए बदलाव की जानकारी पहले ही मिल सके। इसके अलावा यातायात नियंत्रित करने के लिए कर्मचारियों की तैनाती भी जरूरी है, लेकिन कई स्थानों पर इन व्यवस्थाओं का अभाव है।हाईवे पर अव्यवस्थियां वनवे तक ही सीमित नहीं हैं। कई स्थानों पर सफाई का अभाव है तो सर्विस लेन पर बने गड्ढे वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बने हैं। सड़क किनारे लगे पेड़-पौधों की नियमित छंटाई नहीं होने और कटाई के बाद डालियां सड़क किनारे छोड़ दिए जाने से भी आवागमन प्रभावित हो रहा है।

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सुकरौली। हाईवे पर निर्माण कार्य के चलते जोल्हिनिया के पास बनाए गए वनवे में रविवार को एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक और खलासी बाल-बाल बच गए। दोनों को चोट नहीं आई। ट्रक पलटने से कुछ देर तक आवागमन बाधित रहा। आरोप है कि हादसे के बाद यातायात सुचारु कराने के लिए स्थानीय प्रशासन और हाईवे निर्माण टीम की ओर से पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए।