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छितौनी। हनुमानगंज थाना क्षेत्र में मारपीट के मामले में दो माह से अधिक समय बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर किन्नर समाज के लोगों ने नाराजगी जताई। शनिवार को थाने पहुंचकर उन्होंने कार्रवाई की मांग की।किन्नर समाज के लोगों ने पुलिस से मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमे में संबंधित धाराएं बढ़ाने और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। उनके अनुसार, 20 सितंबर को पनियहवा से सालिकपुर जा रही उनकी गाड़ी को रास्ते में ओवरटेक कर रोक लिया गया था। इसके बाद आरोपियों ने मारपीट की थी। इसमें गाड़ी चालक के सिर में गंभीर चोट आई थी। घटना के संबंध में हनुमानगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।रंजन उर्फ मुस्कान किन्नर ने बताया कि घटना के दो माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे समाज के लोगों में नाराजगी है। इसी को लेकर शनिवार को सभी न्याय की मांग करने थाने पहुंचे।इस संबंध में थाना प्रभारी शैलेंद्र मिश्रा ने बताया कि किन्नरों के बीच मारपीट की घटना हुई थी। तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। इसके आधार पर मुकदमे में संबंधित धाराओं की बढ़ोतरी कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।