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- कौशल विकास योजना से महिलाओं को मिलेगा रोजगार और स्वरोजगार का अवसरपडरौना। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की ओर से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। इसके तहत महिलाओं को उनकी रुचि और जरूरत के अनुसार विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण का उद्देश्य महिलाओं को हुनरमंद बनाकर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। इन समूहों से जुड़ी महिलाएं पहले से ही छोटे व्यवसाय और आजीविका संबंधी गतिविधियां संचालित कर रही हैं। अब प्रशिक्षण के माध्यम से उनके कौशल को और निखारने की तैयारी है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद महिलाएं अपने हुनर का इस्तेमाल कर आय के नए स्रोत विकसित कर सकेंगी।एनआरएलएम के जिला मिशन प्रबंधक (डीसी) फैसल आलम ने बताया कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को कौशल विकास योजना से जोड़कर प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। इससे उन्हें कामकाज की बारीकियां सीखने के साथ ही स्वरोजगार शुरू करने में भी मदद मिलेगी।उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के लिए जिले में गठित समूहों की टीम तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके बाद मास्टर ट्रेनर बुलाकर महिलाओं को प्रशिक्षण दिलाया जाएगा।