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पूर्वांचल महोत्सव समिति की ओर से आयोजित महोत्सव के 13वें वर्ष का शुभारंभ शिवघाट स्थित नदी तट पर आरती के साथ हुआ था। आठ दिनों तक क्रिकेट प्रतियोगिता, मिनी मैराथन, कृषि मेला और गायन प्रतियोगिता सहित विभिन्न आयोजन हुए। इनमें सफल प्रतिभागियों को समापन समारोह में स्मृति चिह्न और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।कार्यक्रम में स्थानीय बाल कलाकार समृद्धि अग्रवाल और धनु ने भी अपनी प्रस्तुतियों से खूब तालियां बटोरीं। मुख्य अतिथि उपेंद्र राय और आयोजक विनय राय ने कलाकारों को सम्मानित किया।इस दौरान पडरौना नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल, कुशीनगर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश जायसवाल, आचार्य प्रदुम्न पांडेय, आरपी राय, निलय सिंह, आलोक राय, प्रिंस तिवारी आदि माैजूद रहे।