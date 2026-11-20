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किशोरी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती है। छठ पर्व पर घर आई हुई थी। बृहस्पतिवार शाम करीब चार बजे वह सामान लेने चौराहे की ओर जा रही थी। इसी दौरान गांव के ही एक युवक ने उसे रास्ते में रोक लिया और बातचीत करने का दबाव बनाने लगा। विरोध करने पर युवक ने उसके सिर पर कड़े से वार कर दिया, जिससे उसका सिर फट गया।पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। थानाध्यक्ष स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि किशोरी की ओर से तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है।