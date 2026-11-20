Kushinagar News: बात करने से इनकार पर किशोरी के सिर पर कड़े से किया हमला
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 01:53 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 01:53 AM IST
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रामकोला। क्षेत्र के एक गांव में बृहस्पतिवार शाम एक युवक ने 16 वर्षीय किशोरी को रास्ते में घेरकर मारपीट कर दी। आरोप है कि युवक किशोरी पर बातचीत करने का दबाव बना रहा था। इनकार करने पर उसने हाथ में पहने कड़े से उसके सिर पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गई।
किशोरी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती है। छठ पर्व पर घर आई हुई थी। बृहस्पतिवार शाम करीब चार बजे वह सामान लेने चौराहे की ओर जा रही थी। इसी दौरान गांव के ही एक युवक ने उसे रास्ते में रोक लिया और बातचीत करने का दबाव बनाने लगा। विरोध करने पर युवक ने उसके सिर पर कड़े से वार कर दिया, जिससे उसका सिर फट गया।
पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। थानाध्यक्ष स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि किशोरी की ओर से तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है।
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किशोरी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती है। छठ पर्व पर घर आई हुई थी। बृहस्पतिवार शाम करीब चार बजे वह सामान लेने चौराहे की ओर जा रही थी। इसी दौरान गांव के ही एक युवक ने उसे रास्ते में रोक लिया और बातचीत करने का दबाव बनाने लगा। विरोध करने पर युवक ने उसके सिर पर कड़े से वार कर दिया, जिससे उसका सिर फट गया।
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पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। थानाध्यक्ष स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि किशोरी की ओर से तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है।
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