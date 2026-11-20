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इसके तहत मूल बकाया राशि जमा करने पर व्यापारियों को ब्याज और अर्थदंड में निर्धारित अनुपात के अनुसार छूट मिलेगी। योजना का लाभ लेने के लिए 16 जनवरी 2027 तक आवेदन किया जा सकता है।शासन की ओर से यह योजना 16 अक्तूबर से लागू की गई है। इसमें उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956, उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम 1979, मनोरंजन कर, केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली 1997 और मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 के तहत 31 दिसंबर 2025 तक के बकाया मामलों को शामिल किया गया है।योजना के तहत व्यापारियों को पहले मूल बकाया राशि पूरी जमा करनी होगी। इसके बाद ब्याज और अर्थदंड में नियमानुसार छूट दी जाएगी। जमा की गई धनराशि का विभागीय अधिकारी सत्यापन करेंगे। इसके बाद 15 दिन के भीतर व्यापारी को बकाया मुक्त होने का प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।खास बात यह है कि न्यायालयों और ट्रिब्यूनल में लंबित मामलों के व्यापारी भी योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें संबंधित वाद वापस लेने का शपथपत्र देना होगा। निर्धारित समय सीमा में योजना का लाभ नहीं लेने और बकाया जमा नहीं करने वाले व्यापारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।