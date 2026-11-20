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परिजन उसे सीएचसी कप्तानगंज ले गए, जहां उसका उपचार कराया गया। घटना से नाराज परिजनों ने विद्यालय पहुंचकर हंगामा किया। मामले में प्रभारी प्रधानाध्यापक और छात्र के पिता ने एक-दूसरे के खिलाफ थाने में तहरीर दी है।प्रभारी प्रधानाध्यापक बृजेश कुमार पांडेय की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार, 18 नवंबर को कक्षा पांच के छात्र तेजस्वी निषाद पुत्र मुरारी निषाद निवासी वार्ड नंबर एक, निषाद नगर को पढ़ाई के दौरान डांट-फटकार लगाई गई थी। आरोप है कि इसी दौरान उसकी पीठ पर थप्पड़ भी लग गया।प्रधानाध्यापक ने तहरीर में आरोप लगाया है कि उसी दिन दोपहर करीब 2:45 बजे छात्र के चाचा कुछ लोगों के साथ विद्यालय पहुंचे। वे जबरन स्कूल और कार्यालय में घुस गए और हंगामा करने लगे। इस दौरान शिक्षकों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।वहीं, छात्र के पिता मुरारी निषाद ने भी पुलिस को तहरीर देकर शिक्षक पर बेटे की पिटाई करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पिटाई के बाद बेटे की तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते उसे सीएचसी में भर्ती कराकर उपचार कराना पड़ा। एसओ धीरेंद्र कुमार राय ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।