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कप्तानगंज थाना क्षेत्र के फरदहा निवासी हृदयानंद भारती अपनी छह वर्षीय बेटी मोहिनी के साथ रामकोला थाना क्षेत्र के भड़कुलवा गांव स्थित अपनी बहन के घर आए थे। बृहस्पतिवार सुबह करीब नौ बजे मोहिनी घर के दरवाजे पर खेल रही थी। इसी दौरान टेकुआटार की ओर से तेज रफ्तार में आ रही बोलेरो ने उसे टक्कर मार दी। आरोप है कि चालक गलत दिशा में लापरवाही से वाहन चला रहा था। हादसे में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई।घटना के बाद मौके पर जुटे ग्रामीणों ने बोलेरो समेत चालक हबीबुल्लाह को पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चालक और वाहन को कब्जे में ले लिया। बेटी की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। थानाध्यक्ष स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि हृदयानंद भारती की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है।