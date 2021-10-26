विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

फिलहाल 3.75 मीटर चौड़ा है नरहवा डीह-महावीर चौक मार्ग, 5.5 मीटर हो जाएगा चौड़ाकसया (कुशीनगर)। फाजिलनगर विधानसभा क्षेत्र में नरहवा डीह से महावीर चौक तक जाने वाले मार्ग का 19.32 करोड़ रुपये की लागत से चौड़ीकरण और नवीनीकरण कराया जाएगा। सड़क चौड़ी होने से जाम की समस्या से भी राहत मिलने की उम्मीद है।नरहवा डीह-महावीर चौक मार्ग क्षेत्र के लोगों के आवागमन के लिहाज से महत्वपूर्ण है। यह सड़क फिलहाल 3.75 मीटर है। चौड़ीकरण के बाद यह 5.5 मीटर हो जाएगी। इस मार्ग से प्रतिदिन स्थानीय लोगों के अलावा विभिन्न कार्यों से आने-जाने वाले लोगों और वाहन चालकों का आवागमन होता है। सड़क के चौड़ीकरण से दोपहिया, चारपहिया और व्यावसायिक वाहनों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी। साथ ही आसपास के गांवों के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा।बेहतर सड़क संपर्क होने से लोगों को बाजार, शिक्षण संस्थानों और अन्य जरूरी कार्यों के लिए आने-जाने में सुविधा होगी। सड़क चौड़ी होने से वाहनों की आवाजाही अधिक व्यवस्थित हो सकेगी। इससे क्षेत्रीय गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है।इस संबंध में पीडब्ल्यूडी के एई मुकेश वर्मा ने बताया कि मार्ग के चौड़ीकरण के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिल सकेगी।