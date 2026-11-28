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संजू देवी के अनुसार, आरोपी के कहने पर उन्होंने अलग-अलग तारीखों में उसके बताए बैंक खाते और ऑनलाइन माध्यम से 30 हजार और 70 हजार रुपये भेज दिए। रकम मिलने के बाद आरोपी ने साइप्रस का वीजा दिखाया और हवाई टिकट कराने के साथ ही नौकरी पर भेजने का भरोसा दिलाया। बाद में वीजा फर्जी होने की जानकारी हुई। पीड़िता का आरोप है कि रुपये वापस मांगने और आरोपी से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके सभी मोबाइल नंबर बंद मिले। उन्होंने बताया कि पति को विदेश भेजकर रोजगार दिलाने की उम्मीद में जेवर बेचकर और कर्ज लेकर एक लाख रुपये जुटाए थे। ठगी का एहसास होने पर उन्होंने पुलिस से शिकायत की। विज्ञापन

सीओ कसया डॉ. अजय कुमार सिंह ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। संजू देवी के अनुसार, आरोपी के कहने पर उन्होंने अलग-अलग तारीखों में उसके बताए बैंक खाते और ऑनलाइन माध्यम से 30 हजार और 70 हजार रुपये भेज दिए। रकम मिलने के बाद आरोपी ने साइप्रस का वीजा दिखाया और हवाई टिकट कराने के साथ ही नौकरी पर भेजने का भरोसा दिलाया। बाद में वीजा फर्जी होने की जानकारी हुई। पीड़िता का आरोप है कि रुपये वापस मांगने और आरोपी से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके सभी मोबाइल नंबर बंद मिले। उन्होंने बताया कि पति को विदेश भेजकर रोजगार दिलाने की उम्मीद में जेवर बेचकर और कर्ज लेकर एक लाख रुपये जुटाए थे। ठगी का एहसास होने पर उन्होंने पुलिस से शिकायत की।सीओ कसया डॉ. अजय कुमार सिंह ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

कसया। साइप्रस में नौकरी दिलाने और विदेश भेजने का झांसा देकर एक व्यक्ति से एक लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि रुपये लेने के बाद आरोपी ने फर्जी वीजा दिखाकर हवाई टिकट कराने का भरोसा दिया लेकिन बाद में अपने मोबाइल नंबर बंद कर लिए। पीड़िता की तहरीर पर कसया पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज तैयार करने समेत संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कसया थाना क्षेत्र के अहिरौली राजा निवासी संजू देवी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके पति विजय कुमार साइप्रस में नौकरी करना चाहते थे। इसी सिलसिले में उनकी मुलाकात दिल्ली के ओखला क्षेत्र में कार्यालय चलाने वाले अजय कुमार से हुई। आरोप है कि अजय ने साइप्रस में मजदूरी का काम दिलाने और विदेश भेजने के नाम पर एक लाख रुपये मांगे।