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स्थानीय लोगों के मुताबिक, महिला चिकित्सक के नियमित रूप से उपलब्ध नहीं रहने पर मरीजों को दूसरे चिकित्सकों से परामर्श लेना पड़ता है। कई महिलाओं को मजबूरी में निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से महिला चिकित्सक की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित कराने की मांग की है। शुक्रवार को महिला चिकित्सक के कक्ष में डॉ. पूनम गुप्ता मरीजों का उपचार करती मिलीं।महिला चिकित्सक डॉ. रेनू मिश्रा की तैनाती सप्ताह में तीन दिन के लिए है। शेष दिनों में पीएचसी से महिला चिकित्सक उपलब्ध कराई जाती हैं, ताकि महिला मरीजों को असुविधा न हो। किसी कारणवश महिला चिकित्सक के नहीं आने पर पुरुष चिकित्सक मरीजों का उपचार करते हैं।- डॉ. उमाशंकर नायब, सीएचसी अधीक्षक, फाजिलनगर