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जानकारी के अनुसार, 33 हजार की लाइन में फाल्ट आने के बाद बिजली विभाग की टीम सुबह से ही खराबी तलाशने में जुटी है। हालांकि, 12 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी फाल्ट का पता नहीं चल सका। बिजली आपूर्ति बाधित होने से लोगों को जरूरी काम निपटाने में दिक्कत हो रही है। वहीं, विद्यार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। खासकर शाम और रात में पढ़ाई करने वाले बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।लंबे समय से आपूर्ति ठप रहने के कारण लोगों की संपर्क व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। मोबाइल फोन चार्ज नहीं हो पा रहे हैं। बिजली विभाग के कर्मचारी आपूर्ति बहाल करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।फाजिलनगर के एसडीओ श्याम जायसवाल ने बताया कि कर्मचारी फाल्ट तलाशने में जुटे हैं। खराबी का पता चलते ही मरम्मत कराकर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।