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पूर्व मंत्री चीनी मिल चालू कराने और किसानों की समस्याओं से संबंधित मांग पत्र प्रदेश अध्यक्ष को सौंपना चाहते थे। उन्होंने पुलिस से प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचने देने की मांग की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उन्हें अनुमति नहीं दी। पुलिसकर्मियों ने आश्वासन दिया कि उनका मांग पत्र प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचा दिया जाएगा।इसके बाद जॉइंट मजिस्ट्रेट एवं एसडीएम हाटा मयंक मणि त्रिपाठी सपा के कैंप कार्यालय पहुंचे और पूर्व मंत्री से ज्ञापन लिया। उन्होंने आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। इस तरह प्रदेश अध्यक्ष के पहुंचने से पहले ही प्रशासनिक अधिकारियों ने पूर्व मंत्री का ज्ञापन ले लिया।ज्ञापन सौंपने के बाद पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह ने भाजपा सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अभी तक गन्ने का मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है, जो बेहद निंदनीय है। उन्होंने लोगों से समाजवादी पार्टी के घोषणापत्र पर विचार करने की अपील की। कहा कि प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर बेरोजगारी भत्ता समेत अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।इस दौरान रामनेति यादव, राकेश उर्फ भोला यादव, मोनू शर्मा, मनोज शर्मा, संजय राव, जवाहरलाल गौतम, नन्हे राव, एके बादल, सोनू यादव और राजू मद्धेशिया समेत अन्य लोग मौजूद रहे।