Kushinagar News: मांग पत्र देने पहुंचे पूर्व मंत्री को पुलिस ने रोका
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:33 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:33 AM IST
विज्ञापन
कुशीनगर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी शुक्रवार को हाटा विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने जा रहे थे। उनके मथौली पहुंचने की जानकारी मिलने पर सपा के पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ मांग पत्र देने पहुंच गए। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई और पूर्व मंत्री को मथौली कस्बे स्थित सपा के कैंप कार्यालय पर रोक दिया।
पूर्व मंत्री चीनी मिल चालू कराने और किसानों की समस्याओं से संबंधित मांग पत्र प्रदेश अध्यक्ष को सौंपना चाहते थे। उन्होंने पुलिस से प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचने देने की मांग की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उन्हें अनुमति नहीं दी। पुलिसकर्मियों ने आश्वासन दिया कि उनका मांग पत्र प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचा दिया जाएगा।
इसके बाद जॉइंट मजिस्ट्रेट एवं एसडीएम हाटा मयंक मणि त्रिपाठी सपा के कैंप कार्यालय पहुंचे और पूर्व मंत्री से ज्ञापन लिया। उन्होंने आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। इस तरह प्रदेश अध्यक्ष के पहुंचने से पहले ही प्रशासनिक अधिकारियों ने पूर्व मंत्री का ज्ञापन ले लिया।
विज्ञापन
ज्ञापन सौंपने के बाद पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह ने भाजपा सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अभी तक गन्ने का मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है, जो बेहद निंदनीय है। उन्होंने लोगों से समाजवादी पार्टी के घोषणापत्र पर विचार करने की अपील की। कहा कि प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर बेरोजगारी भत्ता समेत अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।
इस दौरान रामनेति यादव, राकेश उर्फ भोला यादव, मोनू शर्मा, मनोज शर्मा, संजय राव, जवाहरलाल गौतम, नन्हे राव, एके बादल, सोनू यादव और राजू मद्धेशिया समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
पूर्व मंत्री चीनी मिल चालू कराने और किसानों की समस्याओं से संबंधित मांग पत्र प्रदेश अध्यक्ष को सौंपना चाहते थे। उन्होंने पुलिस से प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचने देने की मांग की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उन्हें अनुमति नहीं दी। पुलिसकर्मियों ने आश्वासन दिया कि उनका मांग पत्र प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचा दिया जाएगा।
विज्ञापन
इसके बाद जॉइंट मजिस्ट्रेट एवं एसडीएम हाटा मयंक मणि त्रिपाठी सपा के कैंप कार्यालय पहुंचे और पूर्व मंत्री से ज्ञापन लिया। उन्होंने आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। इस तरह प्रदेश अध्यक्ष के पहुंचने से पहले ही प्रशासनिक अधिकारियों ने पूर्व मंत्री का ज्ञापन ले लिया।
विज्ञापन
ज्ञापन सौंपने के बाद पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह ने भाजपा सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अभी तक गन्ने का मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है, जो बेहद निंदनीय है। उन्होंने लोगों से समाजवादी पार्टी के घोषणापत्र पर विचार करने की अपील की। कहा कि प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर बेरोजगारी भत्ता समेत अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।
इस दौरान रामनेति यादव, राकेश उर्फ भोला यादव, मोनू शर्मा, मनोज शर्मा, संजय राव, जवाहरलाल गौतम, नन्हे राव, एके बादल, सोनू यादव और राजू मद्धेशिया समेत अन्य लोग मौजूद रहे।