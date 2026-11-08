Kushinagar News: लक्ष्मी पूजा को लेकर पुलिस अलर्ट, हर पंडाल की निगरानी में दो पुलिसकर्मी

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पडरौना। दिवाली पर जिले में 1764 स्थानों पर मां लक्ष्मी की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक बनाए गए पूजा पंडालों में देर शाम तक प्रतिमाएं स्थापित कर दी गईं। त्योहार को शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। प्रत्येक प्रतिमा और पंडाल की निगरानी के लिए दो-दो पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।शहर, कस्बों और गांवों में बनाए गए पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की चहल-पहल शुरू हो गई है। प्रतिमाओं को आकर्षक ढंग से सजाए गए पंडालों में स्थापित किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिसकर्मी भी मुस्तैद हैं।मूर्तिकारों के यहां से प्रतिमाओं को पंडालों तक पहुंचाने के दौरान भी पुलिस निगरानी करती रही। इसके लिए संबंधित क्षेत्रों में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी, ताकि रास्ते में किसी तरह की अव्यवस्था न हो।पुलिस अधिकारियों ने सभी थाना क्षेत्रों में प्रतिमा स्थापना स्थलों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने के साथ ही पुलिसकर्मियों को लगातार भ्रमणशील रहने को कहा गया है। शहर और कस्बों में पुलिस की सक्रियता दिखाई दी। प्रशासन का प्रयास है कि पूजा से लेकर विसर्जन तक कहीं भी शांति व्यवस्था प्रभावित न हो और श्रद्धालु निर्भय होकर त्योहार मना सकें।एएसपी सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि लक्ष्मी पूजा को लेकर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। शहर से लेकर कस्बों तक सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की जा रही है।