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कसया। नगर में सड़क चौड़ीकरण के दौरान विद्युत खंभे और ट्रांसफार्मरों को हटाने का काम अधूरा छोड़ दिया गया है। कई स्थानों पर खंभे हटा दिए गए हैं, लेकिन कुछ जगहों पर अब भी सड़क के बीच विद्युत खंभे और ट्रांसफार्मर खड़े हैं। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। सर्दी में कोहरा पड़ने के साथ यह समस्या और गंभीर हो सकती है।नगर के सपहा मार्ग पर एसबीआई के सामने सड़क के बीच विद्युत खंभे खड़ा है। वहीं, मथौली गेट के पास और हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के सामने सड़क पर ही ट्रांसफार्मर लगा है। इन मार्गों पर दिनभर वाहनों का आवागमन होता है। रात और कोहरे के दौरान खंभे और ट्रांसफार्मर दिखाई नहीं देने से हादसे की आशंका बनी रहती है।इसी तरह अंतरराष्ट्रीय पर्यटक स्थल कुशीनगर की सर्विस लेन पर ब्लड बैंक के पास भी सड़क के बीच विद्युत खंभे खड़ा है। इस मार्ग से पर्यटकों और स्थानीय लोगों का आवागमन होता है। लोगों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान कई स्थानों पर खंभे हटाए गए हैं, लेकिन शेष स्थानों पर यह काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कोहरा बढ़ने से पहले खंभे और ट्रांसफार्मरों को हटाकर सुरक्षित स्थान पर लगाने की मांग की है।इस संबंध में बिजली निगम के एसई वाईपी सिंह ने बताया कि मामला उनकी जानकारी में नहीं है। इसकी जांच कराकर समस्या का समाधान कराया जाएगा। सड़क निर्माण के दौरान ही विद्युत खंभे हटा दिए जाते हैं। इसके पीछे कोई कारण रहा होगा।वर्जनमामला संज्ञान में नहीं है। जांच कराकर समस्या का समाधान कराया जाएगा। सड़क निर्माण के दौरान ही बिजली के खंभे हटा दिए जाते हैं। इसके पीछे कारण कुछ रहा होगा।-वाईपी सिंह, एसई, बिजली निगम