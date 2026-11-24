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गुरवलिया बाजार। राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर अंडरपास निर्माण के दौरान राहगीरों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। निर्माण एजेंसी, एनएचएआई और यातायात व्यवस्था संभालने वाली पुलिस के बीच समन्वय की कमी का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बदहाल सर्विस लेन और अव्यवस्थित आवागमन के बीच वाहन चालक अपनी सुविधा के अनुसार रास्ता तय कर रहे हैं।स्थानीय लोगों के मुताबिक, पुलिस अधीक्षक केशव कुमार के निर्देश पर सीओ ने डायवर्जन व्यवस्था लागू कराने के लिए दारोगा और सिपाहियों की ड्यूटी लगाने का आदेश दिया था। इसके बावजूद मौके पर होमगार्ड और यातायात सिपाहियों के अलावा अन्य जिम्मेदार पुलिसकर्मी दिखाई नहीं देते। ऐसे में डायवर्जन का पालन कराने और वाहनों को नियंत्रित करने की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।आदेश जारी लेकिन मौके पर पुलिस नदारदफाजिलनगर में कई स्थानों पर डायवर्जन लागू किया गया है। इसके लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती भी निर्धारित की गई थी। इसके बावजूद मौके पर अपेक्षित पुलिस बल की मौजूदगी नहीं होने से वाहन चालक मनमाने ढंग से आवाजाही कर रहे हैं। सवाल उठता है कि ड्यूटी निर्धारित होने के बाद भी उसकी निगरानी क्यों नहीं हो रही है।सर्विस लेन के गड्ढों में फंस रहे भारी वाहनअंडरपास निर्माण के बीच सर्विस लेन की हालत भी राहगीरों की मुश्किलें बढ़ा रही है। जगह-जगह गड्ढे होने और रास्ता संकरा होने से वाहनों को निकलने में परेशानी हो रही है। सोमवार सुबह 8:55 बजे सर्विस लेन से गुजर रहे हैवी मशीन लदे एक बड़े ट्रक को काफी मशक्कत करनी पड़ी। उसके पीछे कुछ देर तक वाहनों की कतार लग गई। इसके बावजूद निर्माण स्थल पर यातायात को व्यवस्थित करने के पर्याप्त इंतजाम नजर नहीं आए।शॉर्ट कट के चक्कर में बढ़ रहा हादसे का खतरासुरक्षा के लिए डायवर्जन लागू होने के बावजूद कुछ लोग शॉर्टकट से गुजर रहे हैं। बैरिकेडिंग, संकेतक और वाहनों की गति नियंत्रित करने के इंतजाम प्रभावी नहीं होने से पैदल राहगीरों और दोपहिया चालकों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य पूरा होने तक सर्विस लेन की मरम्मत और यातायात पुलिस की नियमित तैनाती जरूरी है।सर्विस लेन के गड्ढों को पहले भरवाया गया था। फिर भी निरीक्षण कराया जाएगा। जो गड्ढे शेष हैं उन्हें तत्काल भरने का निर्देश दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राहगीर की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। यातायात सुचारु बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे और इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। - अंकित, परियोजना निदेशक, एनएचएआई गोरखपुरबोले लोगडायवर्जन बनाकर पुलिस की ड्यूटी लगा देने से जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। मौके पर पुलिसकर्मियों को सक्रिय रहना चाहिए। यहां वाहन चालक अपनी मर्जी से निकलते हैं। जाम लगता है तो भारी वाहन भी रास्ता खोजते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसे में राहगीरों की सुरक्षा भगवान भरोसे है।- आकाश मिश्र, फाजिलनगरजब अधिकारियों ने दरोगा और सिपाहियों की ड्यूटी लगाई थी तो फिर मौके पर उनकी मौजूदगी क्यों नहीं दिखती, आखिर ड्यूटी की निगरानी कौन कर रहा है? केवल आदेश जारी कर देने से यातायात व्यवस्था नहीं सुधरेगी, इसके लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। - सोनू जायसवाल, फाजिलनगरअंडरपास निर्माण के नाम पर सड़क की हालत खराब है। सर्विस लेन पर जगह-जगह गड्ढे हैं। वाहन चालकों को समझ नहीं आता कि किस तरफ से निकलें। निर्माण एजेंसी को रास्ता सुरक्षित बनाना चाहिए और पुलिस को यातायात नियंत्रित करना चाहिए लेकिन दोनों व्यवस्थाएं जमीन पर कमजोर दिख रही हैं।-परशुराम सिंह, राहगीरइस रास्ते से रोज हजारों लोग गुजरते हैं। बच्चे, बुजुर्ग, साइकिल और बाइक सवार सभी इसी अव्यवस्था के बीच चलने को मजबूर हैं। किसी बड़े हादसे का इंतजार करने के बजाय प्रशासन को अभी व्यवस्था सुधारनी चाहिए। पुलिस की तैनाती सिर्फ कागजों पर नहीं, सड़क पर दिखाई देनी चाहिए।- मनोज श्रीवास्तव, फाजिलनगर