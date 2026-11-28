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- 10 नवंबर को सलेमगढ़ टोल प्लाजा के पास एक पिकअप पर लदे पांच ड्रमों में पकड़ा गया था करीब एक हजार लीटर डीजलतमकुहीराज। बिहार भेजे जा रहे एक हजार लीटर डीजल की बरामदगी के मामले में पूर्ति विभाग ने कार्रवाई की है। विभागीय जांच में तमकुहीराज थाना क्षेत्र के माधोपुर स्थित मेसर्स राधाकृष्ण एनर्जी पेट्रोल पंप की भूमिका सामने आने पर जिला पूर्ति अधिकारी ने उसका लाइसेंस जांच पूरी होने तक निलंबित कर दिया है। साथ ही पंप संचालक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।दरअसल, तरयासुजान पुलिस ने 10 नवंबर को सलेमगढ़ टोल प्लाजा के पास एक पिकअप पर लदे पांच ड्रमों में करीब एक हजार लीटर डीजल पकड़ा था। पुलिस ने बहादुरपुर पुलिस चौकी के समीप संदेह के आधार पर वाहन को रोका था। जांच के दौरान पूर्ति निरीक्षक सेवरही ने पिकअप में डीजल होने की पुष्टि की।पूछताछ में बिहार के सेमरा निवासी पिकअप मालिक परशुराम ने बताया कि तीन ड्रमों में भरा 600 लीटर डीजल उसने खेती, मशीन और वाहन के इस्तेमाल के लिए खरीदा था। वहीं, दो अन्य ड्रमों में भरा 400 लीटर डीजल थावे जिगना निवासी एक ईंट-भट्ठा मालिक के लिए खरीदा गया था। उसने बताया कि पूरा डीजल माधोपुर स्थित एचपी पेट्रोल पंप से लिया गया था।जिला पूर्ति अधिकारी कृष्ण गोपाल पांडेय ने बताया कि जांच में पुष्टि हुई कि बिहार ले जाया जा रहा डीजल मेसर्स राधाकृष्ण एनर्जी पेट्रोल पंप से खरीदा गया था। उन्होंने बताया कि डीजल को प्लास्टिक के ड्रमों में भरकर बिना निर्धारित सुरक्षा उपकरणों और मानकों के उत्तर प्रदेश से बिहार ले जाया जा रहा था। इस मामले में पंप का लाइसेंस जांच पूरी होने तक निलंबित कर संचालक को नोटिस जारी किया गया है।