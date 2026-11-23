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कसया। नगर के एयरपोर्ट मार्ग पर रविवार को अनियंत्रित बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार दो युवक घायल हो गए। आसपास के लोगों ने उन्हें सीएचसी भेजवाया।कसया थाना क्षेत्र गोबरही निवासी अंकित राय और विजय बाइक से किसी काम से कुशीनगर की ओर जा रहे थे। एयरपोर्ट मार्ग पर अचानक बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर लगने से दोनों युवक सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर जुटे लोगों ने एंबुलेंस की मदद से दोनों को सीएचसी कसया पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को घर भेज दिया। संवाद