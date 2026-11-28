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मृतक की पहचान महुअवा गांव के गोंड़ टोली निवासी गणेश गुप्ता (27) के रूप में हुई। वह किसी रिश्तेदार के यहां से घर लौट रहा था। इसी दौरान तेंदुआ प्राथमिक विद्यालय के पास उसकी बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई।सूचना मिलने पर तुर्कपट्टी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दुर्घटनाग्रस्त बाइक को भी कब्जे में लेकर थाने पहुंचा दिया।गणेश दो भाइयों में सबसे छोटा था। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। वह एक पेट्रोल पंप पर काम कर परिवार का सहारा बना हुआ था। उसकी मौत की खबर मिलते ही मां विद्यावती देवी, भाई-बहन और अन्य परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए। बेटे का शव देखकर मां बदहवास हो गई। परिजनों के विलाप से घटनास्थल पर माहौल गमगीन हो गया। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि प्रथमदृष्टया मामला सड़क दुर्घटना का प्रतीत हो रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।