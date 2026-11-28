विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। संतकबीरनगर जिले के महुली थाना क्षेत्र के गोरयाघाट निवासी उमेश राय (45) पिछले करीब पांच वर्षों से पेट्रोल पंप पर मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। बृहस्पतिवार देर रात वह पेट्रोल पंप परिसर में बने अपने कमरे में सोने चले गए। शुक्रवार सुबह वह कमरे से बाहर नहीं निकले तो कर्मचारियों ने आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। कर्मचारियों ने उन्हें सोता हुआ समझकर काम जारी रखा।दोपहर करीब दो बजे तक उमेश राय के कमरे से बाहर नहीं आने पर कर्मचारियों को अनहोनी की आशंका हुई। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा खुलवाया तो अंदर उमेश राय मृत अवस्था में मिले। कमरे का लोहे का दरवाजा अंदर से बंद था। घटना की जानकारी मिलने पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची और जांच-पड़ताल कर साक्ष्य जुटाए।मृतक के रिश्तेदार रविशंकर राय ने बताया कि उमेश परिवार के इकलौते कमाऊ सदस्य थे। परिवार में उनकी दो नाबालिग बेटियां और एक बेटा है। बृहस्पतिवार को ही फोन पर परिवार के लोगों से उनकी बातचीत हुई थी।उन्होंने बच्चों से जल्द घर आने की बात भी कही थी। अचानक मौत की खबर मिलने से परिवार में मातम पसरा है। उमेश की मौत को लेकर सवाल उठ रहे हैं लेकिन घटना के कारणों के बारे में अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है।