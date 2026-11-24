विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

हाटा। नगर के हनुमान चौराहे पर 19 नवंबर को एक ही रात में चार दुकानों और दो मकानों में हुई चोरी की घटनाओं के पर्दाफाश के लिए पुलिस ने जांच तेज कर दी है। वारदात में गैर जनपद के चोर गिरोह की संलिप्तता की आशंका को देखते हुए पुलिस ऐसे गिरोहों को अपने रडार पर रखकर छानबीन कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें अलग-अलग स्थानों पर दबिश दे रही हैं। वहीं घटनास्थलों से मिले साक्ष्यों और अन्य तकनीकी पहलुओं के आधार पर चोरों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।पुलिस की जांच में वारदात के तरीके को भी अहम माना जा रहा है। चोरों ने एक ही रात में चौराहे की कई दुकानों के ताले तोड़ने के साथ मकानों को भी निशाना बनाया। इससे आशंका जताई जा रही है कि आरोपियों ने पहले से इलाके की रेकी की थी। दुकानों और मकानों की गतिविधियों उनके बंद होने के समय तथा आसपास के रास्तों की जानकारी जुटाने के बिंदु पर भी जांच की जा रही है।जांच के दौरान पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। वारदात वाली रात चौराहे और आसपास के रास्तों से गुजरने वाले संदिग्ध लोगों और वाहनों की गतिविधियों का पता लगाया जा रहा है। इसके साथ ही चोरी के पुराने मामलों में शामिल रहे अपराधियों का रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। गैर जनपद में सक्रिय गिरोहों और पूर्व में इस तरह की वारदातों को अंजाम देने वाले संदिग्धों की जानकारी जुटाई जा रही है।फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड की ओर से जुटाए गए साक्ष्यों को भी जांच में शामिल किया गया है। स्वाट टीम तकनीकी जानकारी और अन्य सुरागों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने में जुटी है। पुलिस की अलग-अलग टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।गौरतलब है कि हनुमान चौराहे पर श्री बालाजी ज्वेलर्स सहित चार दुकानों और गोपालपुर बिरैचा निवासी बृजेश गोंड के मकान में चोरी हुई थी। एक अन्य मकान में चोरी की कोशिश की गई थी। लगातार हुई घटनाओं से व्यापारियों में नाराजगी है। स्थानीय लोगों ने चौराहे पर रात में पुलिस पिकेट स्थापित करने की मांग की है।कोटसभी पहलुओं पर जांच चल रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। घटना को अंजाम देने वाला बाहरी गिरोह है। - डॉ. अजय सिंह, सीओ, हाटा