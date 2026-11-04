Kushinagar News: एक साल में दोगुने से ज्यादा हुए कैनसैट, ऊंची हुई नारायणी तट की वैज्ञानिक उड़ान

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नित्यानंद पांडेय/ज्ञानेश्वर शर्माकुशीनगर। नारायणी नदी के तट पर शुरू हुई रॉकेट्री प्रतियोगिता धीरे-धीरे राष्ट्रीय पहचान बना रही है। वर्ष 2025 में पहली बार आयोजित प्रतियोगिता में 24 कैनसैट और 13 मॉडल रॉकेट लॉन्च किए गए थे। वहीं, इस बार इनकी संख्या बढ़कर क्रमशः 43 और 18 पहुंच गई। देश के 17 राज्यों की 76 टीमों की भागीदारी ने आयोजन के बढ़ते दायरे को दर्शाया है।इस आयोजन की खास बात यह है कि महानगरों के बड़े संस्थानों के विद्यार्थी अपनी तकनीकी प्रतिभा दिखाने के लिए कुशीनगर के ग्रामीण परिवेश में पहुंच रहे हैं। यहां उन्हें सिर्फ रॉकेट लॉन्च करने का मंच ही नहीं मिल रहा बल्कि डिजाइन तैयार करने से लेकर उपकरणों के निर्माण और परीक्षण तक का व्यावहारिक अनुभव भी मिल रहा है।देवरिया के सांसद शशांक मणि त्रिपाठी की पहल पर वर्ष 2025 में शुरू हुए इस आयोजन को अब स्थायी स्वरूप देने की मांग उठने लगी है। सांसद ने वीडियो संदेश के माध्यम से पिपराघाट क्षेत्र में स्थायी अंतरिक्ष प्रयोग केंद्र स्थापित करने की आकांक्षा जताई। ऐसा केंद्र बनने पर विद्यार्थियों को साल में एक बार होने वाली प्रतियोगिता का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वे पूरे वर्ष रॉकेट्री, कैनसैट और अन्य वैज्ञानिक गतिविधियों से जुड़ सकेंगे।स्थायी केंद्र की स्थापना से कुशीनगर और आसपास के जिलों के विद्यार्थियों को भी विज्ञान एवं अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। अब देखना होगा कि नारायणी तट पर शुरू हुई यह राष्ट्रीय पहल स्थायी वैज्ञानिक गतिविधियों का केंद्र बन पाती है या नहीं।चेन्नई के डॉ. एमजीआर एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम ने इस वर्ष कैनसैट प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। टीम के सदस्य मोहम्मद रेयान ने बताया कि प्रतियोगिता की तैयारी के लिए उनकी टीम पिछले छह महीने से लगातार प्रयोगों को बेहतर बनाने में जुटी थी। सभी सदस्यों ने पूरी लगन से काम किया। इसी मेहनत का नतीजा है कि टीम को पहला स्थान मिला। यह पूरी टीम की जीत है। इससे सभी सदस्यों का उत्साह बढ़ा है और भविष्य में इससे बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिली है।अहमदाबाद की निरमा यूनिवर्सिटी के छात्र दैविक ने बताया कि प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से टीम के सभी सदस्यों का मनोबल बढ़ा है। सभी ने इसके लिए काफी मेहनत की थी, जिसका उन्हें अच्छा परिणाम मिला। यहां के सुखद वातावरण में बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। यह अनुभव भविष्य में उनके लिए प्रेरणादायक साबित होगा।