विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के अनुसार, असलम अंसारी की शादी वर्ष 2021 में हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही असलम और उसके परिवार के सदस्य विवाहिता से दहेज में बाइक की मांग करते थे। मांग पूरी नहीं होने पर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। आरोप है कि बाद में उसकी हत्या कर शव को फंदे पर लटका दिया गया।बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जमानत के पक्ष में दलील दी कि असलम को गलत और मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर मामले में फंसाया गया है। उसने न तो दहेज की मांग की और न ही पत्नी को प्रताड़ित किया। पति-पत्नी के बीच संबंध अच्छे थे। रुपये के लेनदेन को लेकर मायके पक्ष से विवाद होने के कारण विवाहिता ने आत्महत्या की थी।वहीं, जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता को प्रताड़ित किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। मामले की सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार त्यागी ने केस डायरी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन किया। रिपोर्ट में मृतका की गर्दन पर 27 सेंटीमीटर लंबा वी आकार का लिगेचर निशान मिलने का उल्लेख है।