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रामकोला। पंजाब के मोहाली में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले चंदरपुर टोला लक्षिया निवासी कन्हैया विश्वकर्मा (30) और अमवा मंदिर के पांडेय टोला निवासी अर्जुन शर्मा (55) के परिवारों में मातम पसरा है। दोनों रोजी-रोटी की तलाश में पंजाब गए थे। शुक्रवार देर रात काम से लौटते समय हुए हादसे में दोनों की जान चली गई।कन्हैया अपने पीछे पत्नी अर्चना, आठ वर्षीय बेटी काली और छह वर्षीय बेटे सत्य को छोड़ गए हैं। परिवार की खुशहाली के लिए मजदूरी करने गए कन्हैया की मौत से पत्नी और बच्चों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पति की मौत की खबर मिलने के बाद से अर्चना का रो-रोकर बुरा हाल है। वह बार-बार बेसुध हो जा रही हैं। पिता का साया उठने से दोनों मासूम बच्चों के भविष्य को लेकर परिजन चिंतित हैं। अब उनकी पढ़ाई और परवरिश की जिम्मेदारी परिवार के सामने बड़ी चुनौती बन गई है।उधर, अर्जुन शर्मा के परिवार में भी शोक का माहौल है। गांव के लोग दोनों परिवारों के घर पहुंचकर उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं। परिजनों के अनुसार, दोनों के शव सोमवार को एंबुलेंस से गांव लाए जाएंगे। परिवार के लोग अपनों के अंतिम दर्शन के इंतजार में हैं।