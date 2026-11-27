विज्ञापन



चाफ गांव निवासी बहारन मद्धेशिया ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका पुत्र दीपक मद्धेशिया उर्फ दीपू दुदही ब्लॉक के पास तेज रफ्तार पिकअप की चपेट में आ गया। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे दुदही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज, रवींद्रनगर रेफर कर दिया। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। विज्ञापन

थानाध्यक्ष शनि कुमार जावला ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। चाफ गांव निवासी बहारन मद्धेशिया ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका पुत्र दीपक मद्धेशिया उर्फ दीपू दुदही ब्लॉक के पास तेज रफ्तार पिकअप की चपेट में आ गया। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे दुदही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज, रवींद्रनगर रेफर कर दिया। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है।थानाध्यक्ष शनि कुमार जावला ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।

गोड़रिया। विशुनपुरा थाना क्षेत्र के चाफ गांव निवासी युवक 19 नवंबर को सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। वह दोस्त के साथ बाइक से रोजी-रोटी के सिलसिले में तमकुहीरोड जा रहा था। पुलिस ने पिता की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।