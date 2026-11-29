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दवा वितरण काउंटर पर लगी रही कतार, छह की जगह सिर्फ चार से होता रहा वितरणपडरौना। कुशीनगर मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाल व्यवस्था से मरीजों और तीमारदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को एक्सरे मशीन में खराबी आने से जांच ठप रही। वहीं, दवा वितरण के छह काउंटरों में से महज चार के संचालित होने से मरीजों को लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ा।एक्सरे मशीन में खराबी के चलते जांच कक्ष का दरवाजा बंद रहा। इससे जांच कराने पहुंचे मरीजों को निराश होकर लौटना पड़ा। आम दिनों में मरीजों की भीड़ से गुलजार रहने वाले जांच कक्ष के बाहर सन्नाटा पसरा रहा। वहीं, कक्ष के बाहर रखी कई कुर्सियां क्षतिग्रस्त हालत में पड़ी थीं। इन कुर्सियों को हटवाने या दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी भी नहीं निभाई जा रही है। ऐसे में मजबूरी में मरीज और तीमारदार इन क्षतिग्रस्त कुर्सियों पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं।दूसरी ओर, दवा वितरण काउंटरों पर भी अव्यवस्था देखने को मिली। यहां बनाए गए छह काउंटरों में से महज चार से ही दवाओं का वितरण किया जा रहा था। इसके चलते मरीजों और तीमारदारों को दवा लेने के लिए काफी देर तक कतार में खड़ा रहना पड़ा। काउंटरों के संचालन में कमी के कारण मरीजों को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ी। इसके बावजूद जिम्मेदारों की ओर से व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठते नहीं दिखे।वर्जनएक्सरे मशीन में तकनीकी खराबी है, ठीक कराने के लिए इंजीनियर को बुलाया गया है। दवा वितरण के संबंध में भी कर्मचारियों की उपलब्धता के मुताबिक सभी काउंटरों को सुचारु रूप से चलाने के निर्देश दिए गए हैं। काउंटरों के संचालन में लापरवाही की जानकारी कराई जाएगी। जिम्मेदारों को नोटिस देकर जवाब-तलब किया जाएगा।-डॉ. केपी गोड़, प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज कुशीनगर