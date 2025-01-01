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-पैथोलॉजी, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जांच सुविधा नहीं हो सका विस्तार, तीन माह से चल रही कवायदपडरौना। जिला अस्पताल के मेडिकल कॉलेज में तब्दील होने के बाद ओपीडी में मरीजों की संख्या तीन गुना तक बढ़ गई है लेकिन जांच सुविधाओं का विस्तार नहीं हुआ। ऐसे में मरीजों को डॉक्टर की सलाह पर बाहर से जांच करानी पड़ रही है।मेडिकल कॉलेज में अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और पैथोलॉजी में सभी तरह की जांच उपलब्ध होने के दावों के बावजूद हार्मोन की एक भी जांच नहीं होती है। पांच एक्सरे मशीनों में केवल एक डिजिटल और एक मैनुअल मशीन ही चालू हालत में हैं। इनमें भी करीब 12 वर्ष पुरानी मैनुअल मशीन अक्सर खराब हो जाती है। तीन अन्य मशीनों की स्थिति स्पष्ट नहीं है।ऐसे में ओपीडी में डॉक्टर की ओर से जांच की सलाह दिए जाने पर मरीजों को बाहर से जांच करानी पड़ रही है। वहीं, पैथोलॉजी, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड कक्षों के विस्तार की तीन महीने से चल रही कवायद भी अब तक पूरी नहीं हो सकी है।मेडिकल कॉलेज के नवजात एवं शिशु रोग विभाग की ओपीडी में प्रतिदिन 200 से 250 बच्चों का उपचार किया जाता है। इनमें करीब 25 से 30 बच्चों को माइक्रोस्कोपी जांच की जरूरत पड़ती है लेकिन यह जांच अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। इसी तरह मेडिसिन विभाग की ओपीडी में रोजाना 250 से 300 मरीज पहुंचते हैं। इनमें 10 से 15 प्रतिशत मरीजों को हार्मोन संबंधी जांच की आवश्यकता होती है। अस्पताल में यह सुविधा नहीं होने से उन्हें निजी जांच केंद्रों का सहारा लेना पड़ता है।मेडिकल कॉलेज के रेडियोलॉजी विभाग में जांच की व्यवस्था प्रभावित है। सूत्रों के अनुसार, अस्पताल में पांच एक्सरे मशीनें दर्ज हैं लेकिन केवल दो ही संचालित हैं। एक मैनुअल मशीन पुरानी बिल्डिंग में और दूसरी डिजिटल मशीन नई बिल्डिंग में लगी है।बुधवार सुबह से ही मैनुअल एक्सरे मशीन खराब हो गई थी। इससे जांच कराने पहुंचे मरीजों को परेशानी हुई। मशीन खराब होने की सूचना दीवार पर चस्पा कर दी गई थी। वहीं, नई बिल्डिंग में लगी डिजिटल मशीन से दोपहर 1:30 बजे तक 58 मरीजों की एक्सरे जांच की गई।दोपहर बाद अल्ट्रासाउंड कराने पहुंचे मरीजों को भी निराश होकर लौटना पड़ा। इसकी वजह रेडियोलॉजिस्ट का कोर्ट में गवाही के लिए जाना बताया गया। रेडियोलॉजिस्ट डॉ. बृजनंदन ने बताया कि मेडिकोलीगल मामलों, अल्ट्रासाउंड जांच और कोर्ट में गवाही समेत कई जिम्मेदारियों के बीच समन्वय बनाकर काम करना पड़ता है। मरीजों की संख्या के अनुपात में न तो जांच मशीनें पर्याप्त हैं और न ही मानव संसाधन। बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मशीनों और कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी होगी।जिला अस्पताल की ओपीडी में जहां मरीजों की संख्या 500 से 600 होती थी, वह मेडिकल कॉलेज बनने के बाद डॉक्टरों की सुविधा बढ़ी तो मरीजों की संख्या बढ़कर 1,500 से 1800 तक हो जा रही है। कभी-कभी यह संख्या 2,000 हजार तक पहुंच जा रही है। ऐसी हालत में पुराने उपकरणों से जांच व उपचार करने को लेकर सवाल उठना लाजिमी है। बिना विस्तार के बढ़े हुए मरीजों को बेहतर सुविधाएं मुहैया नहीं कराया जा सकता है।स्पीकअपसुबह से लाइन में लगकर डॉक्टर को दिखाया लेकिन उन्होंने सीने की एक्सरे जांच के लिए सलाह दे दी। मेडिकल कॉलेज बनने के बाद उम्मीद थी कि यहां जांच की बेहतर सुविधा होगी पर सुबह से एक्सरे मशीन खराब है। मजबूर होकर बाहर से एक्सरे कराना होगा।-सविता देवी, मंगलपुरकुछ दिन पहले हाथ में चोट लगने पर हड्डी रोग विभाग की ओपीडी में डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने एक्सरे जांच कराने की सलाह दी। एक्सरे कराने पहुंची तो पता चला कि मशीन खराब हो गई है। ऐसे में बाहर से 180 रुपये देकर एक्सरे कराना पड़ा है।-बफी देवी, बसडीलाअल्ट्रासाउंड जांच कराने के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचा तो पता चला कि अब जांच नहीं हो पाएगी। रेडियोलॉजिस्ट ने बताया कि उन्हें कोर्ट में जाना है, इसलिए अब कोई जांच नहीं हो पाएगी। अनुरोध करने पर उन्होंने कहा कि जहां चाहें मेरी शिकायत कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है।-राहुल सिंह, दुबौलीपैथोलॉजी में जांच के लिए सैंपल दे दिया हूं लेकिन रिपोर्ट के लिए बृहस्पतिवार को बुलाया गया है। मेडिकल कॉलेज में जांच की व्यवस्था और बेहतर करने की जरूरत है ताकि मरीजों को चक्कर न काटना पड़े।-सुरेंद्र यादव, कछुइयां सुमालीवर्जनएक्सरे मशीन बंद पड़े होने की जानकारी नहीं है। मरीजों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए जांच सुविधाओं के विस्तार का काम प्रक्रिया में है। पैथोलॉजी, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के साथ खराब व बंद पड़ी मशीनों को दुरुस्त कराने की प्रक्रिया चल रही है। कुछ वजह से कार्य में देरी हुई है। प्रक्रिया पूरी कर जांच सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।-डॉ. केपी गोड़, प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज, कुशीनगर